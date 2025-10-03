【ワシントン、エルサレム共同】レビット米大統領報道官は2日、米政権が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、イスラム組織ハマスが一定期間内に対応を示さなければ、トランプ大統領は「拒否した」とみなすと述べ、早期の回答を求めた。具体的な時期には触れなかった。ハマスにとり「受け入れ可能な計画だ」とし圧力を強めた。FOXニュースのインタビューに答えた。ガザ停戦交渉を仲介するエジプトのアブデルアティ外相