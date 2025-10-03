アイドルグループ「＃2i2」のメンバー天羽希純（あまう・きすみ＝29）が、発売中の「DOLCE」で表紙グラビアを飾っており、アザーカットが公開された。同誌で表紙を飾るのは初めてで「表紙も告知段階からすごく好評でかわいいやセクシーなどコメントももらえて楽しみです！普段とは違ったランジェリーの衣装もあったりいつも以上に“攻めた”撮影だったので本誌を見ていただいた皆さんからの反応が楽しみです！」とコメントした。