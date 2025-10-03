ソフトバンクキャンプで指導した緑川氏が伝えたい「ボールを下から捉える」感覚投手から信頼される捕手になるためには「キャッチング」のうまさも重要な要素の1つだ。そこで、子どもからプロ野球選手まで幅広く指導し、2024年のソフトバンク春季キャンプでキャッチングコーディネーターを務めた緑川大陸氏の、キャッチング向上のドリルを紹介する。緑川氏はキャッチングは「視線とミットの位置関係」が重要だと考えているという