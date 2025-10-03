10月５日に愛馬「クロワデュノール」とロンシャン競馬場へ10月５日、愛馬・クロワデュノール（牡３歳）で、いよいよ競馬界の最高峰レース・凱旋門賞（パリ・ロンシャン競馬場）に挑戦する北村友一騎手（38）。９月14日には前哨戦・プランスドランジュ賞もみごと勝利し、仕上がりは上々だ。今年６月、北村はクロワデュノールで、日本ダービーを制覇し、ついにダービージョッキーとなった。多くの騎手が夢見る舞台での勝利だったが、