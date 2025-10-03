「NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜」キービジュアル 「NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜」が、NHK総合で10月9日午後10時00分から放送される。【写真】藤井 風「NHK MUSIC SPECIAL」場面カット■藤井 風、夢のその先へ――カメラは3年にわたり、世界へと歩みを進める藤井 風を追い続けてきた。アメリカ・リパブリックレコードから発表された初の全編英語詞アルバムの制作、初のヨーロッパ＆