室屋成がアウェー連戦で着用する「Special kit」について話した今季途中にドイツ・ブンデスリーガ2のハノーファーから5シーズンぶりにFC東京へ復帰をしたDF室屋成。復帰後すぐさま主力として活躍する室屋にアウェー2連戦で着用する「Special kit」について話を聞いた。（FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／全2回の第1回）◇◇◇10月4日に第33節で清水エスパルス、17日には第34節でサンフレッチェ広島と