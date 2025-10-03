リアム・ギャラガーが、来年もオアシスが活動を継続予定であることを認めるような発言をしている。16年間の解散期間を経て、この夏に再結成ツアーを開始したオアシス。今後の動向が注目されている中、9月27日に行われたロンドン公演最終日のステージで、リアムは最後の曲「シャンペン・スーパーノヴァ」の前に「来年また会おう！」と口にしたという。 【写真】来年以降も活動！？オアシス復活コ