9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の初ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（11月7日公開）の、キービジュアルと新場面写真23枚が解禁された。【場面写真多数】さわやか！ソロインタビューにてまっすぐな視線で語るタクヤ本作は、25年6月より東京・神戸・名古屋・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE