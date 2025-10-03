元Jリーガーで車いすバスケットボール男子日本代表の京谷和幸ヘッドコーチと、北海道１部のサッカープレーヤーだったブラインドフットボール（ブラインドサッカー）男子日本代表の中川英治監督は、ともに北海道出身。住む地域も高校も比較的近く、共通の思い出も多い。楽しくもちょっぴりほろ苦い青春時代を振り返った。（以下、敬称略）京谷 和幸｜車いすバスケットボール男子日本代表HC1971年生まれ、北海道室蘭市出身。アナリス