「AIに丸投げして脳がどんどん退化する人」と「AIを活用してさらなる付加価値を生み出す人」の二極化が進んでいきます（写真：trickster*／PIXTA）【図表】AIが仕事に関与することが悪いことだと思う"理由"「日本はAI（人工知能）分野において、研究者の数も予算も世界から周回遅れ」と指摘するのは、AIと脳科学の最先端研究に接する脳科学者の茂木健一郎さんです。それでも、国、会社、学校、社会……すべてのシステムが圧倒的な