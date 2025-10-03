石破総理大臣は、戦後80年のメッセージについて10月10日を軸に発表する方向で調整に入りました。【映像】“戦後80年メッセージ” 10月10日を軸に発表で調整石破総理は、2日も専門家や秘書官らを交えて協議しました。複数の政府関係者によりますと、戦後80年のメッセージの発表は10日を軸に調整を進めていて、記者会見を開いて説明することも検討しています。石破総理はこれまで、戦後80年のメッセージは「戦争を二度と起こ