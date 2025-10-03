ヨーロッパの国々が安全保障などを話し合う首脳会議が開かれ、デンマークのフレデリクセン首相は「ロシアはヨーロッパ全体の脅威だ」と述べました。【映像】欧州首脳らの会談の様子「ロシアがウクライナだけでなく、ヨーロッパ全体にとって脅威であることは、誰の目にも明らかです」（デンマーク・フレデリクセン首相）EU（＝ヨーロッパ連合）の加盟国を中心とする47カ国で構成するヨーロッパ政治共同体の首脳会議が2日、北欧