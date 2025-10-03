パレスチナ・ガザ地区に攻撃を続けるイスラエルを、サッカーの国際試合から追放するよう訴えるデモがイギリスで行われました。【映像】デモの様子「ロシアはウクライナ侵攻後、すぐ出場停止になった。しかし2年経った今も、何の措置も取られていない」（デモ参加者）デモの代表者は、国際サッカー連盟やヨーロッパ・サッカー連盟にイスラエルの追放を呼びかけるよう、イングランド・サッカー協会に要望書を提出しました。ス