歌手チョン・ソミがフランス・パリでの近況を伝えた。【写真】チョン・ソミ、物議のアンダーウェア露出10月2日、チョン・ソミは自身のインスタグラムを更新。キャプションには、「パリは夜12時37分だよ」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。公開された写真のなかのチョン・ソミは、パリのある建物のバルコニーと窓際を背景に、明るい魅力を披露した。華やかな花柄のミニドレスを着て、長い金髪を自然に伸ばしたまま、カ