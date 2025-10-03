メ～テレ（名古屋テレビ） 3日未明、三重県名張市の国道で軽自動車が横転した事故で、男女5人が死亡しました。 3日午前0時10分ごろ、名張市上小波田の国道165号で「車両が横転し、3人が出血して路上で倒れていた」などと通りかかった人から110番通報がありました。 警察によりますと、軽自動車には10代から30代くらいの6人が乗っていて、男性2人、女性3人が死亡しました。 男性1人は重傷ですが、命に別状はありませ