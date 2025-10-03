2日夜、福岡県柳川市で木造平屋建ての住宅を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。激しく燃え上がる炎。警察と消防によりますと、2日夜9時45分ごろ、柳川市三橋町蒲船津で近くに住む男性から「北東方向の建物から火の手が見える」と110番通報がありました。消防車4台が出動して、火はおよそ、1時間後に消し止められました。この火事で木造平屋建ての住宅1棟を全焼、隣接する住宅2棟の一部を焼きましたが、