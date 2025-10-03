カルチャーとモードを融合させたHAREから、人気デニムブランド「Lee」と「Wrangler」とのスペシャルコラボが登場します。発売は2025年10月9日（木）。レディースのデニムスカート＆ジャケット、メンズのデニムワイドパンツ＆ジャケットと、計4型を展開。モデルにはジェンダーレスで活躍する井手上漠さんを起用し、HAREならではの洗練されたデニムスタイルを提案します。 HARE×Leeコラボ：女性らし