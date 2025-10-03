●ガーディアンズ3−6タイガース○＜現地時間10月2日プログレッシブ・フィールド＞クリーブランド・ガーディアンズがワイルドカード3番手のデトロイト・タイガースに敗戦。シリーズ成績1勝2敗で、ポストシーズン初戦敗退となった。ガーディアンズは序盤に1点先制を許すも、4回裏に無死二塁からホセ・ラミレスの適時打で試合を振り出しに。しかし、3番手左腕ホセ・カンティーヨが救援3イニング目の6回表、二死から6番