安斉星来 安斉星来、久間田琳加、桜田通、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが２日、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで開催された「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025」オープニングイベントに登場。【写真】安斉星来「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025」オープニングイベントに登場韓国のファッションブランドの魅力を世界に発信する株式会社MUSINSA（ムシンサ）は、MUSINSAの世界観を体験できる「MUSINSA TOKYO POP-UP S