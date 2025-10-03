3日未明、福岡市早良区で酒を飲んで車を運転したとして、無職の男が現行犯逮捕されました。3日午前1時すぎ、福岡市早良区次郎丸でパトロール中の警察官が、コンビニエンスストアの駐車場に入ってきた乗用車のトランクが開いているのを発見しました。警察官が、運転手の男に声をかけたところ、酒の臭いがしたため男の呼気を調べると、基準値の4倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮