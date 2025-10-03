3日未明、三重県名張市の国道で軽自動車が横転した事故で、男女5人が死亡しました。【映像】事故現場の様子午前0時10分頃、名張市上小波田の国道165号で「車両が横転し、3人が出血して路上で倒れていた」などと、通りかかった人から110番通報がありました。警察によりますと、軽自動車には10代〜30代ぐらいの6人が乗っていて、男性2人、女性3人が死亡しました。男性1人は重傷とみられています。警察は、定員を超えた人数が