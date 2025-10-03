イギリス中部・マンチェスターにあるユダヤ教の礼拝堂の近くで車が歩行者に突っ込み、人々が刺されるテロ事件があり、これまでに2人が死亡しました。【映像】事件現場付近の様子地元警察によりますと2日、マンチェスターにあるユダヤ教の礼拝堂シナゴーグの近くで車が歩行者に突っ込み、運転手の男がその場にいた人々を刃物で刺しました。これまでに2人が死亡したほか、3人が重傷を負っています。男は爆発物のようなものが