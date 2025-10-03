きのう、埼玉県内のドラッグストアに刃物を持った男が押し入り、睡眠改善薬が奪われた強盗事件で、警察は17歳の男子高校生を逮捕しました。この事件はきのう、埼玉県朝霞市の「スギドラッグ あさか栄店」に刃物を持った男が押し入り、従業員の男性に刃物を突きつけて、睡眠改善薬7箱、1万2276円相当を奪って逃走していたものです。事件当時、店内には従業員以外にも利用客がいましたが、けが人はいませんでした。警察は強盗事