■MLBナ・リーグWCS第3戦カブスーパドレス（日本時間3日、リグリー・フィールド）ワイルドカードシリーズ（WCS）の第3戦が行われ、勝った方が地区シリーズに進む大一番。パドレスの先発としてダルビッシュ有（39）がマウンドに立ったが、自身メジャー最短となる1回0/3の2失点で無念の降板となった。18年から3年間プレーした古巣を相手に初回は無失点に抑えたが、2回は無死満塁から先制のタイムリーを浴び、パドレスベンチが動