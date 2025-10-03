「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位arrows We2 FCG02（FCNT）5位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）6位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）7位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）8位nubia S