3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の4万5040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 47427.47円ボリンジャーバンド3σ 46327.11円ボリンジャーバンド2σ 45226.76円ボリンジャーバンド1σ 45040.00円3日夜間取引終値 45015.00円一目均衡表・転換線 44954.00円5日移動平均 44936.73円2日日経平均株価現物終値 44126