3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4ポイント安の3090.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3208.81ポイントボリンジャーバンド3σ 3178.54ポイントボリンジャーバンド2σ 3148.27ポイントボリンジャーバンド1σ 3128.00ポイント一目均衡表・転換線 3118.00ポイント25日移動平均 3111.20ポイント5日移動平均 3110.00ポ