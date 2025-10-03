3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 817.00ポイントボリンジャーバンド3σ 798.06ポイントボリンジャーバンド2σ 779.11ポイントボリンジャーバンド1σ 778.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 760.16ポイント25日移動平均 758.85ポ