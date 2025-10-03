【MLB】ドジャース8ー4レッズ（10月1日・日本時間10月2日／ロサンゼルス）【映像】大谷、爆速ヒット→野手陣の間を秒で通過10月1日（日本時間10月2日）に行われたナ・リーグ ワイルドカードシリーズ2回戦、ロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った執念のタイムリーが話題となっている。6回裏1死一、三塁の場面で打席に立った1番大谷は、マウンド上の3番手ニコラス・マ