「大館曲げわっぱ」の展示会場＝2日、ローマ（共同）【ローマ共同】イタリアの首都ローマで2日、秋田県大館市の伝統工芸品「大館曲げわっぱ」の展示会開催を記念するイベントが開かれた。大館市の石田健佑市長はあいさつで「日本の伝統美を体現しながらも、現代のライフスタイルに調和する作品までそろっている」と匠の技をPRした。展示会は31日まで。曲げわっぱは秋田杉から切り出された木材を「曲げ」て作るのが特徴。会場の