日米両政府は、トランプ米大統領の来日について、今月２７〜２９日を軸とする方向で調整に入った。１５日に選出される見通しの石破首相の後継となる新首相との首脳会談は２８日に行い、夕食会も開かれる見込みだ。トランプ氏は同日、北朝鮮による拉致被害者家族との面会も調整している。複数の日本政府関係者が明らかにした。首脳会談では、信頼関係の構築を急ぐとともに、日米同盟の抑止力強化を確認し、中国への対応方針のす