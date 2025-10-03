坂口健太郎が主演を務める映画『盤上の向日葵』の主題歌であるサザンオールスターズ「暮れゆく街のふたり」の口笛バージョンが、桑田佳祐により本作のため新たに録音され、本編の重要なシーンで劇中曲として流れることが決まった。併せて、「主題歌特別映像」が解禁となった。【動画】桑田佳祐が本作のために新録！『盤上の向日葵』【主題歌特別映像】2018年本屋大賞第2位となった柚月裕子による同名小説を実写化する本作は