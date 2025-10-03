Snow Man・佐久間大介が映画初単独主演を務め、椎名桔平、NCT・中本悠太、青柳翔、小沢仁志が共演する内田英治監督作『スペシャルズ』より、特報とティザービジュアルが解禁された。【動画】ダンスを練習するさっくんの姿も『スペシャルズ』特報本作は、『ミッドナイトスワン』の内田英治原案・脚本・監督による完全オリジナル作品。殺し屋たちが本気でダンスする姿を描いた、驚愕のダンスアクション・エンターテイメントだ。