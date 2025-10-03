所要時間は14時間2025年10月3日（金）、上野〜青森間で寝台列車ではない「座席夜行」列車が運行されます。【画像】長すぎる！これが上野→青森「座席夜行」の運行時刻ですこの列車は、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが開催するツアーの申込者が乗車できる団体臨時列車となります（現在は申込終了）。所要時間は、日本から欧州や北米に向かう長距離国際線並みの約14時間におよびます。今年3月と8月に、上野〜秋田間で夜