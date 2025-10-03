新日本プロレスは２日、棚橋弘至の引退試合、ウルフアロンのプロレスデビュー戦が行われる来年１・４東京ドームの前売りチケットが１日からスタートした一般発売で発売１日で２万枚を突破したことを発表した。新日本は「ロイヤルシート・２列目」（３５万円）、「ロイヤルシート・３列目」（２０万円）、「ロイヤルシート」（１０万円）、「アリーナＡ」（３万５００円）、「バルコニースタンド（１塁側）」（３万２０００円）