女優・高岡早紀（５２）の衣装ショットにファンは歓喜の声をあげた。３日までにインスタグラムで「〓あざとくて何が悪いの〓テレ朝、深夜０：４５〜ぜひご覧くださいませ」と告知して、ショートカットに黒のノースリーブにデニム姿をアップした。この投稿には「撃ち抜かれる美しさ」「国宝級」「３０代にしか見えない」「髪形変えて、雰囲気変わったね」「若返ってません？」などの声が寄せられている。