52歳で乳がんを経験したアグネス・チャンさん。70歳になった今「今日も生きている、感謝！」と毎日を前向きに生きていると言います。アグネス・チャンさんの新刊『ひなげしはなぜ枯れない心も体もしなやかでいるための45のヒント』（ワニブックス刊）から一部編集してお届けします。「生きているだけでありがたい！」私は長くがん予防の啓発活動にも関わっています。私自身が52歳の時に乳がんになったこともあり、日常的に生と死