2日、ロシア南部ソチで開催された「ワルダイ会議」の全体会合で演説するプーチン大統領（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は2日、トランプ米政権がウクライナに巡航ミサイル「トマホーク」の間接供与を検討していることについて、米ロ関係に損失をもたらし供与は「質的に新たなエスカレーションの段階を意味することになる」と述べ、けん制した。ロシア南部ソチで開催された国内外の有識者が集まる討論フォー