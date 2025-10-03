京都・嵐山には山陰本線・嵯峨野観光鉄道が横切る踏切があり、撮影スポットとして観光客から人気となっている。ここから女性芸能人が撮影のため線路内に侵入した（2016年5月、筆者撮影）鉄道会社が沿線住民や鉄道ファンを喜ばせようと珍しい列車を走らせることがある。そうした「イベント」を記録しようとカメラを手にした鉄道ファン、いわゆる“撮り鉄”が撮影スポットに大集結する。撮り鉄は自分が理想とする構図で写真や動画