JR東日本と三井不動産、森永乳業は、「田町駅西口駅前地区開発事業」に着工した。田町駅西口駅前の旧森永プラザビルを建て替え、駅前ロータリーの整備や交差点の改良、地下鉄バリアフリー通路の新設により、田町駅と三田駅周辺の安全性、快適性を向上させる。オフィスや商業施設、産業支援施設を備えるほか、帰宅困難者の一時滞在施設の整備により、防災機能の向上も見込む。建物は1階から3階をアトレが運営する商業施設、4階を産