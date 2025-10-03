ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第2節が2日に行われ、リヨン（フランス）とザルツブルク（オーストリア）が対戦した。ポルト（ポルトガル）との開幕戦を0−1で落とし、今大会は黒星スタートとなったザルツブルク。今節は初勝利を目指し、白星発進を飾ったリヨンとアウェイで激突する。敵地に乗り込む一戦で北野颯太はサブスタート。負傷中の川村拓夢とEL登録外のチェイス・アンリはメンバーから外れた。試合は立ち上