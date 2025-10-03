ÊÝ¼é¿§¤òÍÞ¤¨¡¢¸½¼ÂÏ©Àþ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¡£ËÜ¿´¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¼±ÊÅÄÄ®¤ÎÀ¸¤­»ú°ú¡¢À¯¼£²òÀâ¼Ô¤Î¼Ä¸¶Ê¸Ìé»á¤¬Ç÷¤ë¡£Á°ÊÔµ­»ö¡Ø¡ÖÉ×¤Î²ð¸î¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¹â»ÔÁáÉÄ¤ËËÜ²»¤òÄ¾·â¡ªÀ¯¼£²òÀâ¼Ô¡¦¼Ä¸¶Ê¸Ìé¤¬ÁíºÛÁªÀïÎ¬¤ò¤¼¤ó¤ÖÊ¹¤¯¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£¤¿¤«¤¤¤Á¡¦¤µ¤Ê¤¨¡¿'61Ç¯¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢'93Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÆàÎÉ¸©Á´¸©¶è¤«¤é½éÅöÁª¡£¼«Í³ÅÞ¡¢¼«Í³²þ³×