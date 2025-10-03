フランス全土で2日、政府の緊縮予算などに反発するデモがあり、労働者ら数十万人が参加しました。【映像】踊りながら行進するデモ参加者フランスで2日、労働組合が呼びかけたデモに数十万人が参加し、社会保障や公共サービスの予算を削減する政府の計画に反発しました。「予算が教育や文化ではなく、軍隊に回されていることに対しての抗議です」（デモに参加していた女性）9月に行われた2回のデモでは、それぞれ逮捕者が数百