絓秀実著『一歩前進、二歩後退』の刊行を記念して、本書に収録された「大江健三郎論」のひとつ「小説家・大江健三郎─その天皇制と戦後民主主義」の第一章「父の不在」の一部を特別公開します。（※ウェブ記事化にあたり、一部表記をあらためています。）少年小説から青春小説へ大江健三郎には「父」がいない。そして、あるいは大江健三郎は、自らが「父」になろうとしない。実父が一九四四年に亡くなったという年譜的事実を