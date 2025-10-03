夏以降全国的な高温傾向が続いていましたが、北日本では寒気の影響を受ける時期があるでしょう。特に北海道では、10月中旬に気温が平年より低くなると予想され、急に寒くなった印象を受けそうです。一方で、東日本や西日本の高温傾向は続きそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。北日本日本海側では、10月11日から17日頃にかけて、低気圧・前線・湿った空気の影響で、例