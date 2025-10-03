サッカーの欧州カンファレンスリーグは2日、各地で1次リーグ第1戦が行われ、マインツ（ドイツ）の佐野海舟は敵地のオモニア（キプロス）戦にフル出場し、1―0の勝利に貢献した。クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地はアウェーのディナモ・キーウ（ウクライナ）戦で後半24分までプレー。試合は2―0で勝った。（共同）