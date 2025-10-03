きょうは前線や湿った空気が流れ込む影響で西から天気が下り坂となっていくでしょう。西日本を中心に雨雲が広がり、夜には近畿地方周辺まで雨となりそうです。東日本も西から次第に雲が広がっていきます。特に太平洋側では一日を通して雲が主役の空模様となりますが、大きく崩れることはなさそうです。いっぽうで北日本はからっと晴れて過ごしやすい陽気となる見込みです。気温は雨の降る西日本では落ち着き、日中でも半そでだと肌