初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。「遅刻するなんてあなたらしくない」「文句を言うのは彼らしくないね」など、その人の性格や言動がいつもと違うときに「○○らしくない」と言いますが、英語だとどのように表現するのでしょうか。シンプルで覚えやすいフ