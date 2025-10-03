俳優高知東生（60）が3日、X（旧ツイッター）を更新。外国人問題について私見をつづった。高知は「最近の外国人に対する批判の高まりは、移民、難民、観光客とそれぞれ別々の問題が混ぜこぜになっているよな」と書き出した。そして「オーバーツーリズムで日本人の移動がストレスフルになっているし。そもそも観光客を6000万人に増やすという政策の試算があまりにずさんだったんじゃないかと思う。見直すべきじゃないのか？」と指摘