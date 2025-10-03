マクドナルド・トーナメントで史上最多8度目の優勝…大阪の長曽根ストロング身長、体重などの体格差がアドバンテージになりやすい学童野球で、常に結果を残すチームが存在する。“小学生の甲子園”「高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」で史上最多となる8度目の全国制覇を果たした長曽根ストロングス（大阪）。常勝チームを作る秘訣はどこにあるのか？First-Pitchでは小学・中学世代で全国